Serdivan'da dilencilere yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik gece operasyonu düzenledi.

Zabıta ekipleri özellikle akşam saatlerinde sosyal hayatın daha da yoğunlaştığı bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Vatandaşların hassasiyetinden yararlanarak dilencilik yapan ve çevreye rahatsızlık veren şahıslar ekipler tarafından tek tek alınarak, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve alışveriş merkezleri yakınlarında ekipler denetimleri sivil olarak gerçekleştirdi. Gece geç saatlere kadar sürdürülen çalışmalarda yakalanan şahıslara Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem yapılırken, tutanakla şahısların üzerindeki paralara da el konuldu. Küçük yaştaki çocuklarını da bu işe alet eden şahısların ayrıca kolluk kuvvetlerine bildirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; vatandaşların manevi duygularından yararlanan ve bunu yaparken çocuklarını kullanmaktan da çekinmeyen şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi istenirken, ekiplerin rutin denetimlere devam edeceği, ayrıca bu tarz olaylara anında müdahale edilebilmesi için vatandaşların da 444 54 50 numaralı çağrı merkezini 24 saat arayabilecekleri belirtildi.

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