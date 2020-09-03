Devrilen traktörün altında kaldı, çevredekiler kurtardı

Murat HAZERKAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık bahçesine giderken kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan Faruk Yılmaz, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kaynarca ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; fındık bahçesine giden Faruk Yılmaz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. O sırada çevredeki fındık bahçelerinde kazayı görenler, Yılmaz'ı traktörün altından çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk Yılmaz´ın durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER
2020-09-03 17:28:28
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