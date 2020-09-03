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Kendisini darp eden 2 kişinin serbest kaldığını öğrenen kadın, koruma talebinde bulunacak

DHA

Kendisini darp eden 2 kişinin serbest kaldığını öğrenen kadın, koruma talebinde bulunacak


Güven HASBAŞ-SERDİVAN (Sakarya),(DHA) İSTANBUL Bostancı´da taksi beklediği sırada tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Nagehan Bıyıklı, kendisine saldıranların serbest kalmasına tepki göstererek, kendisi ve ailesi için koruma talebinde bulunacağını söyledi.
İstanbul Bostancı´da 29 Ağustos gece saatlerinde taksi beklediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin önce sözlü tacizine uğrayan, daha sonra ise darp edilen Nagehan Bıyıklı, saldırganların salıverilmesine tepki gösterdi. Nagehan Bıyıklı, "Ben sadece adalet istiyorum, yerini bulana kadar da peşini bırakmayacağım" dedi. Saldırı sonrası Sakarya´daki ailesinin yanına sığınan ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Bıyıklı, savcılığa giderek, koruma talebinde bulunacağını belirtti.
'BANA DOKUNMAYA ÇALIŞTI'
Saldırganların verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ve güvenlik kameralarında yaşananların net bir şekilde ortada olduğunu belirten Bıyıklı, "İfadesinde telefonunu istediğimi, şarj aleti istediğimi söylemiş. Etrafında dolanıp, ona hakaret ettiğimi söylemiş. O cani, öncesinde bana saçma sapan tekliflerde bulunduğu için arkadaşlarıma ulaşmak için taksiciden şarj aleti isteyip, telefonumu açmak istedim. O sırada, kendisi yanıma gelip, benim etrafımda dolandı ve bana dokunmaya çalıştı. Ben de onu 'sen ne yapıyorsun, belanı benden bulma' diyerek ittim. Görüntülerde zaten apaçık ortada, dayak yemenin şoku altında, suratıma darbe yedim. Nasıl vurduğu, şiddet uyguladığı da ortada" dedi.
'ADALET İSTİYORUM'
Bu işin peşini bırakmayacağını belirten Nagehan Bıyıklı, "Ben Karadeniz kızıyım ,ailem ne yalnız yaşamama ne de gecenin o saatinde benim dışarıda olmama izin verecek bir aile değil normalde. Ama ben çabamla onlara verdiğim güvenle sapasağlam ayakta kaldım ve iki senedir İstanbul gibi bir şehirde sorunsuz paramı kazanıp, hayatımı sürdürüyordum. Sırf bu caniler bana bu durumu yaşattı, diye her şeyimi bırakıp döndüm Sakarya´ya. Bir gün boyunca şiddette bulunup, yarın öbür gün elini kolunu sallayarak, sokakta yürüyecek. Belki de Allah korusun, bana yaşattığını başka birine de yaşatacak. Ben sadece 'adalet istiyorum' dedim ve cezalarını çekmeleri için elimden geleni yapacağım. Bir tanıdıkları bana mesaj attı sosyal medya üzerinden ve annesinin söylediği cümleyi söyledi. Caninin annesi 'cezasını çeksin, akıllansın, ben usandım' demiş ve bu adamı, annesi teslim etmiş polis ekiplerine. Benim anlam veremediğim bu kadar şey yaşanmasına rağmen nasıl serbest kaldıkları. Bütün enerjimi o caninin hak ettiği cezayı çekmesi için harcayacağım" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ
2020-09-03 17:55:27

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