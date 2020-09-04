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Güven HASBAŞKARASU (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi´nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 11 kişi dün akşam yemeğinde tavuk yedi. Ancak ilerleyen saatlerinde halsizlik, kusma ve ateş şikayetleri yaşamaya başladı. Yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Karasu ve Ferizli Devlet Hastaneleri'ne kaldırılan, yaşları 13 ile 29 arasında değişen 11 kişi, tedavi altına alındı.

Jandarma soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2020-09-04 11:34:58



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