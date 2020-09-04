13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, eski erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.
Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eski erkek arkadaş, B.S.'yi sağ bacağından bıçakladı. Yaralanan kız çocuğunun yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.S. tedavi altına alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-04 18:00:29
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