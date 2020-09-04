13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı (2)

GÖZALTINA ALINDI
Adapazarı ilçesinde kız arkadaşı B.S.´yi bıçaklayarak kaçan 16 yaşındaki D.C.P. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan D.C.P.'nin olayda kullandığı bıçak üzerinde bulundu. D.C.P. ifadesi alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-04 18:32:56
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