Eski eşini sokak ortasında bacağından vurdu

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mustafa Yılmaz tartıştığı eski eşi Gamze B.'yi iş yerinin önünde tabanca ile bacağından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde, Akyazı Yağcılar Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasının önünde meydana geldi. Mustafa Yılmaz eski eşi Gamze B.'yi çalıştığı fabrikadan çıktığı sırada tabanca ile bacağından vurdu. Yaralanan Gamze B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, Mustafa Yılmaz´ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-09-04 21:06:35



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