İş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın, iş çıkışında eski eşinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk’ta bir fabrikada çalışan G.Y.B. isimli kadın akşam iş çıkışında servisle evine gitmek üzere yola çıktı. Araçtan inen kadın eski eşi M.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın bacağından vurduğu G.Y.B. kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan koca M.Y., olay yerinde jandarmaya teslim olurken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.