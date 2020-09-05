Restoranın havalandırması yandı, 1 kişi dumandan etkilendi 

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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde bir restoranın havalandırma pervanesi elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi´ndeki restoranda meydana geldi. Restoranın ızgarasının havalandırma pervanesi elektrik kontağı sonucu tutuştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale eden vatandaşlar alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 1 kişi, 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-05 20:52:27



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