Kano antrenmanında kazayı, antrenörün dikkati önledi



Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´da, Sapanca Gölü´nde kano ile antrenman yapan sporcuları motorlu botla takip eden antrenör, aynı bölgede tüplü dalış yapıldığını fark edince son anda sporcuların yönlerini değiştirerek, motoru kapattı. Antrenörün dikkati, olası çarpışmayı önledi.

Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi üzerinden Sapanca Gölü´ne girerek antrenman yapan kano sporcularını, motorlu botla takip eden antrenör, sporcularla birlikte kıyıya döndüğü sırada tüplü dalış yapıldığını fark etti. Antrenör, sporcuları uyararak tüplü dalış yapanlara 5 metre kala yönlerini değiştirilmesini sağlayarak, kullandığı botun motorunu kapattı. Kıyıya gelen antrenör dalış eğitmenine tepki göstererek, farklı bir noktada dalış yapmalarını istedi.

Antrenörün dikkati sayesinde motorun pervanelerinin dalış yapan 3 kişiye çarpması son anda engellenirken, dalış ekibi daha sonra farklı bir noktaya doğru yönlendi. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-06 13:34:24



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