Apartmandan bisiklet hırsızı, kamera görüntüsünden yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, apartmanlardan bisikletleri çalan H.U., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı´nda 2 apartmandan 2 çocuk bisikleti çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis, H.U.´yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-06 17:24:14
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