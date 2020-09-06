Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha (32), Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendini asarak intihar etti.

Gece saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Çark Köprüsü´nün ayaklarının olduğu kısımda bir kişinin kendini astığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yapılan incelemede Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taha´nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-06 23:39:45



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