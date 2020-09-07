Yaylada kaybolan kadınları, off-road ekibi buldu

Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesi Acelle Yaylası´nda kaybolan 2 kadın, off-road yapan ekipler tarafından yaklaşık 7 saat sonra bulundu.
Dün, Kocaeli´nden Sakarya´nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası´na gelen 2 kadın, birlikte geldikleri gruptan ayrılınca ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşları, kendilerinden ayrılan ve haber alamadıkları 2 kadını bulamayınca, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, 2 kadının bulunması için arama çalışması başlattı. Bu sırada cipleriyle off-road yapmak için Acelle Yaylası´na çıkanlar, jandarma ekiplerini görünce durumu merak edip ne olduğunu sordu. Kayıp 2 kadının arandığını öğrenen off-road ekibi, arama çalışmalarına katıldı. 7 saat boyunca yapılan arama çalışmalarının sonunda Erol Sarı, off-road yaptıkları arazide, kaybolan 2 kadını buldu. Yaklaşık 7 saat boyunca ormanda kalan ve yorgun düşen 2 kadını bulan vatandaşlar, yayla evine getirdikleri kadınlara yemek ikram etti.
Durumu jandarmaya bildiren ve kadınları ekiplere teslim eden Erol Sarı, "Gece Acelle Yaylası´na gezmeye gittik arkadaşlarla. Burada jandarmaya rastladık. İki kadının kaybolduğunu öğrendik. Yardım olsun diye aramaya katıldık. Ayrı yerlerde arama yaparken kadınları bulduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-09-07 12:37:02
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