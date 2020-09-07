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Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor’da gelinen son noktayı açıkladı Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Takımın yüzde 80-90’ı tamamlanmış durumda” “Doğru adımlar ile ilerlediğimizi düşünüyorum”

İHA

Teknik Direktör Ertekin, Sakaryaspor’da gelinen son noktayı açıkladı Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: “Takımın yüzde 80-90’ı tamamlanmış durumda” “Doğru adımlar ile ilerlediğimizi düşünüyorum”

Yeni sezon hazırlıkları için Kartepe’de ki kamp sürecini tamamlayan Sakaryaspor’un kamp süreci ve son durumu hakkında bilgiler veren Teknik Direktör İsmail Ertekin, “Ara mesafeyi biran evvel kapatabilmek içinde hem oyuncular hem biz elimizden geleni yaparak, büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.
Sakaryaspor’un Kartepe’de ki kamp süreci dün itibari ile sona erdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, tamamlanan kamp sonrasında bir takım açıklamalarda bulundu. Kamp süreci ve takımın son durumu hakkında bilgiler veren Ertekin, takımın yüzde 80 ila 90 arasında tamamlanmış olduğunu ve ara mesafeyi kapatabilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin, sezonun sonunda taraftar ve kendilerinin istekleri olan şampiyonluk doğrultusunda şu ana kadar doğru adımlar ile ilerlediklerini kaydetti.
Ara mesafeyi biran önce kapatabilmek için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Ertekin, “Zaman darlığı açısından sıkıştırılmış bir program ile devam ediyoruz. Şuan itibari ile transferler gün gün geldiği için programda biraz aksamalar var ama bir şekilde şuan itibari ile baktığınızda yüzde 8090 belli oranda takımı tamamlamış pozisyondayız. Tüm hızıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ara mesafeyi biran evvel kapatabilmek içinde hem oyuncular hem biz elimizden geleni yaparak, büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu çabamız boşa gitmez, sakatlıksız ve bir terslik olmadan sezona başlayabiliriz” dedi.

Kağıt üzerinde kimse şampiyonluğu garanti edemez
Bugüne kadar hedefledikleri şeylere ulaştıklarını düşündüğünü söyleyen Ertekin, “Bu ligde iki grup oluşuyor, biri 20 biri 19’luk bir grup oluştu. Sezonun başında biliyorsunuz bütün takımların tek amacı var, şampiyon olabilmek. Herkes bu işe daha başlarken diyor ki şampiyon olmak istiyoruz. Yine böyle bir grubun içerisindeyiz ama camialar farklı camialar. Sakaryaspor camiası 3 sezondan beri playoff’tan dönen bira camia. Onun için bu sezon biz playoff oynamak istemiyoruz, direk çıkmak istiyoruz diye bir slogan var görüntüde. Böyle olunca da bizde bu amaç uğrunda, iyi transferleri yapmaya hedefledik. Bugüne kadar da hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum ben. Dediğim gibi yüzde 20’lik bir opsiyonumuz daha var, o opsiyonu da kullanıp eksik olan yerlerimizi tamamladığımızda bu ligin yukarıya gidebilecek, sezon sonunda bu işi becerebilecek bir takım görüntümüz var ama bu tabii ki bizi aldatmamalı. Kağıt üzerinde kimse şampiyonluğu garanti edemez. Şuanda bakıldığı zaman favori gibi gözüküyoruz ama favori takım olmanın da birçok kötü tarafları var. Çünkü herkes size karşı daha farklı oynamaya çalışıyor. İyi tarafları da var, sizin daha üst takım olduğunuzu kabullendirebilirseniz diğer takımlara avantaj size geçiyor. Şuanda senenin başında olduğumuz için kalkıp biz favoriyiz veya biz herkesi yeneriz gibi bir lükse sahip değiliz. Çalışıp doğru bir 11 bulup, maçları kazanacak 11’i yakalayıp her maçı kazanıp sezonun sonunda o hedefe ulaşmamız lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

İnşallah doğru işler yaparak daha rahat sonuçlara ulaşabiliriz
İsmail Ertekin, “Şuan itibari ile bakıldığında sayısal eksiğimiz de var, oraları tamamlamayı yaptığımızda tahmin ediyorum ki; bu sezon birde bir kadro kısıtlaması var, 25 kişilik kadroda 6 tane genç oyuncunun olması, 2 tanenin direk altyapıdan gelmesi o da bir handikap. Ama onları da bu tür iyi planlama ile kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah doğru işler yaparız ve doğru işler yapabilirsek de sonucuna daha rahat ulaşabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Krediyi yitirmek istemiyorum
Taraftarlarında istek ve hedefleri ile birlikte şampiyonluk doğrultusunda şuana kadar doğru adımlar ile gittiklerini aktaran Ertekin, “Geçmişten kaynaklanan bir kredimiz vardı bu kredi ile bu takımın başına tekrar davet edildik. Bizde o kredimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Eğer bu işin sonunda hedefe ulaşabilirsek, kredimizi doğru kullanmış olacağız diye düşünüyorum. Bu krediyi de yitirmek istemiyorum. Taraftarlar bize güveniyorlar, bu güveni boşa çıkartmamamız gerekiyor, onun içinde hem doğru transfer yapmamız ve bunun üzerine de iyi çalışarak hedefe ulaşmamız lazım. Ben buradan taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; hakikaten büyük bir camia, büyük bir taraftar grubu var ve onların istek ile doğrultuları şampiyonluk, biz de o istek ve doğrultularda hem transfer açısından hem de çalışma açısından şu ana kadar doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ve onları mutlu etmek bizim için en büyük olay diye düşünüyorum. Senenin sonunda inşallah hepimiz bu mutluluğu paylaşırız” ifadelerini kullandı.

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