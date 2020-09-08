68 adet suç kaydı bulunan 21 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan ve daha öncesinde 68 adet suç kaydı bulunan 21 yaşındaki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili harekete geçen polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelinin eşgali tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekiplerince yakalanan 21 yaşındaki Ü.G. isimli şüphelinin 68 adet suç kaydının da bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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