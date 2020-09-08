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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet hırsızı tutuklandı

DHA

Motosiklet hırsızı tutuklandı


Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, motosiklet çalan Ülkü G. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu motosikleti çalan kişinin Ülkü G. olduğu belirlendi. Polis, yaptığı operasyonla Ülkü G.´yi gözaltına aldı. 68 suç kaydı bulunan Ülkü G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ülkü G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-08 15:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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