Motosiklet hırsızı tutuklandı

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Ramiz Kaan OKTAR/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, motosiklet çalan Ülkü G. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu motosikleti çalan kişinin Ülkü G. olduğu belirlendi. Polis, yaptığı operasyonla Ülkü G.´yi gözaltına aldı. 68 suç kaydı bulunan Ülkü G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ülkü G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-08 15:42:55



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