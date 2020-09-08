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Denizcilik Meslek Yüksekokulu törenle açıldı SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: “Çok emek verdik, çok bekledik sonuçta başarıya ulaştık”

İHA

Denizcilik Meslek Yüksekokulu törenle açıldı SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık: “Çok emek verdik, çok bekledik sonuçta başarıya ulaştık”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Kocaali’de düzenlenen törenle açıldı.
Kocaali ilçesinde açılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu törenle açıldı. Törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, STK üyeleri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde meslek yüksekokulunun faaliyete geçmesi için emek gösterenlere hediye takdim edildi. Protokol daha sonra 20202021 Akademik Yılı’nda eğitimöğretime başlayacak okulu gezdi.

Gerekli ve yeterli tüm donanımlara sahip şekilde eğitim
Törenin açılış konuşmasını yapan, Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Bilgiyi beceriyle bütünleştirme ilkesiyle hareket eden üniversitemizde sadece teoride değil pratikte de kalitesini ortaya koyan ve bunları birleştirmiş denizcilik öğrencileri yetiştirmek için hazırız. Eğitim planlarımız çağın tüm gereksinimlerine göre kurgulandı. Modern laboratuvarlara sahibiz. Melenağzı’nda bir uygulama alanımız bulunuyor. Öğrencilerimizin iş hayatlarında kendilerine yol gösterecek vizyonu kazanmaları için her şey düşünüldü. Gerekli ve yeterli tüm donanımlara sahip şekilde eğitim, 3 programımızda toplam 113 öğrencimiz ile eğitim öğretime başlayacağız. Pruvamız neta olsun. Allah selamet versin” dedi.

Çok emek verdik, çok bekledik sonuçta başarıya ulaştık
Özel bir gün yaşadıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yeni bir okul açıyoruz ama biz bu okulu bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bu diktiğimiz fidan büyüyecek ve hem ülkemizin hem bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik insanlar yetiştirecek. Be şehirden doğan ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ ile iş dünyasıyla iç içe çalışıyoruz. İş dünyasının görüşlerini alıyor, Fikir Soframızda birlikte karar veriyoruz. Bunun göstergesi olarak yeni açtığımız birimler yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen bir kariyer sitesinin yapmış olduğu işveren tercihi çalışmasında 11. sırada yer aldı. Elektrikli aracımız Revolt TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışları’nı 3. sırada, İstanbul Park’ta yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gösteri Yarışı’nı ise 2. sırada tamamladı. Bundan sonra aynı kararlılıkla Denizcilik alanında da bu başarıları elde edeceğiz. Okulumuzun açılması için verilen mücadelenin çok sayıda kahramanı var. Bizimle bu okulun açılması için gönüldaşlık yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdik, çok bekledik sonuçta başarıya ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İnşallah bu okul Sakarya’mızın bir deniz kenti olduğunu ön plana çıkaracaktır
Denizcilik MYO’nun Kocaali’ye yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Burası bilim yuvası ve bir kılavuz. Bu rehberin ışığı altında şehrimize ve ülkemize çok değerli hizmetler vereceğine inanıyorum. İnşallah bu okul Sakarya’mızın bir deniz kenti olduğunu ön plana çıkaracaktır. Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yükseköğretim kaliteli bir noktaya ulaştı
Açılışta konuşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Bugün açılışını yaptığımız Denizcilik MYO’nun tam doluluğa ulaşması atılan adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bugün yükseköğretim çok kaliteli bir noktaya ulaştı. Burası da iddiasına uygun bir vasıf kazanacaktır. Üniversitelerimiz hayatın gerçeklerini mutlaka yansıtmalıdır. Üniversitelerin omurgası akıldır. Hayatın kendisi gibi eğitimöğretim de dinamik bir süreçtir. Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimöğretimin tüm aşamalarında değişim şarttır. Önemli olan tüm tarafların katkısıyla bu değişimi gerçekleştirmektir. Kocaali öğrencileri bağrına basacak ve bir örnek teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

Özel ve nadide bir şehiriz
Sakarya’nın Türkiye’nin her ilinden insanların bir araya gelerek huzur içinde yaşadığı bir huzur, sevgi ve güven şehri olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Özel ve nadide bir şehiriz. Misafirperver, gelen misafirine gönlünü, bağrını, evini açan bir şehiriz. Bu şehirle ne kadar gurur duysak az. Şehrimiz belirli alanlarda ön alıyor. Tarım, sanayi ve turizm şehri olmanın yanında savunma sanayinin merkezi olma noktasında ilerleyen; son keşfedilen doğalgazla, Miami’ye benzetilen kumsalıyla sağlık turizmi açısından, ulaştırma ve lojistik açısından önemli bir şehir. Bilgiyi ürüne dönüştüren ülkeler artık efendi oluyor. Geçmişte tarım ve sanayi toplumları efendiydi. Günümüzde artık akıllandırılmış şehirlerin konuşulduğu bir dönemde, robotlara kimlik verilmesinin tartışıldığı bir dönemde bilgi teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” dedi.

SUBÜ hızlı bir şekilde yükseliyor
Sakarya’nın bilgi teknolojileri açısından da çok şanslı olduğunu söyleyen Vali Kaldırım, “Çok iyi bir temel, birikim ve vizyon var. Bu şehirden global ölçekte bir şehir çıkar ve bir cazibe merkezi haline gelir. Sakarya’mız bu noktalara çok iyi odaklandı. İyi ve güzel projeler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecek. Kocaali özel bir yer. Hem tarım, hem turizm hem de yeni yatırım alanlarıyla ön alacak ilçelerimizden birisi. Geçici olarak bu binada açılışı yapıyoruz. Ülkemizin denizcilik sektörüne çok büyük katkılar verecek ve bir mihenk taşı olacaktır. Dünyada bir numara olan insanlara ihtiyacımız var. Bakış açımız her zaman bu yönde olsun. SUBÜ genç olmasına rağmen hızlı bir şekilde yükselen bir üniversite. Kalitesi son derece iyi. Ülkemize çok ciddi katkı veren üniversitelerden birisi haline geldi. Üniversitelerimizle birlikte güzel bir iş birliği halinde ilimizin çıtasını daha yukarılara taşıma noktasında ciddi gayretler vereceğiz. Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz şehrimize hayırlar getirsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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