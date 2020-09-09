Sakarya'da 18 fındık işçisi yedikleri tavuktan zehirlendi

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, akşam yemeğinde tavuk yiyen 18 tarım işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi´nde fındık bahçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 21 kişiden 18´inde, akşam yemeğinden yaklaşık 1 saat sonra ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, 18 kişiyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şanlıurfa´dan Sakarya´ya çalışmak için geldiklerini belirten Ferhat Şeker, 21 kişiden 18´inin tavuk yedikten sonra rahatsızlandığını söyledi.

İncelenmek üzere tavuktan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-09-09 14:51:51



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