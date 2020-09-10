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Sakarya'da karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

DHA

Sakarya'da karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapanların yurtlarda karantina sürecini tamamlayacaklarını ve bu süreçteki masrafların kendilerinden alınacağını belirtti.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karantina kararına uymayanların yurtlarda karantinaya alınacağını belirtti. Vali Kaldırım, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" açıklamasında bulundu.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-10 12:31:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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