Sakarya'da karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapanların yurtlarda karantina sürecini tamamlayacaklarını ve bu süreçteki masrafların kendilerinden alınacağını belirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karantina kararına uymayanların yurtlarda karantinaya alınacağını belirtti. Vali Kaldırım, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir" açıklamasında bulundu.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-10 12:31:10



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