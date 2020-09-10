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Sosyal medya kurbanı Sude Andaş sessizliğini bozdu Yanlış anlaşılma yüzünden ölüm tehditleri alarak tepkilere maruz kalan genç, yaşadığı mağduriyeti anlattı Emniyete giderek şikayette bulunan Sude Andaş: “Çevremde ve okulumdaki insanların rahatsız edici bakışlarına maruz kaldım” “2017’den beri bu olay ile mücadele ediyorum, gerçekten çok mağdurum”

İHA

Sosyal medya kurbanı Sude Andaş sessizliğini bozdu Yanlış anlaşılma yüzünden ölüm tehditleri alarak tepkilere maruz kalan genç, yaşadığı mağduriyeti anlattı Emniyete giderek şikayette bulunan Sude Andaş: “Çevremde ve okulumdaki insanların rahatsız edici bakışlarına maruz kaldım” “2017’den beri bu olay ile mücadele ediyorum, gerçekten çok mağdurum”

3 sene önce yaptığı paylaşımın yanlış anlaşılması üzerine sosyal medya kurbanı olan ve yaşanan olay sonrasında ölüm tehditlerine maruz kalan 20 yaşındaki Sude Andaş, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne giderek sosyal medya hesapları üzerinden adına sahte hesaplar açan ve kedilere işkence ettiğine yönelik videoları yükleyen kişiler hakkında şikayette bulundu. Andaş, “Hayvanları gerçekten çok fazla seviyorum. Artık kedilerin yanına yaklaşırken bile yapmadığım bir şeyi yaptım diye gösteren insanlar yüzünden hayvanlara yaklaşırken korkuyorum” dedi.
20 yaşındaki Sude Andaş, 2017 yılında yol üzerinde ezilmiş kedisini görerek duygulanan ve sosyal medya hesabından, ezilerek ölen kedisinin fotoğrafını paylaştıktan sonra sosyal medya kurbanı oldu. Paylaşımı yanlış anlaşılan gencin adını kullanarak daha sonrasında Sude Andaş adına sahte hesaplar açan şüpheliler, Andaş’ı hayvanlara işkence ediyor algısını oluşturmak istedi. Hayvanları çok sevdiği ve duygularına hakim olamayarak yaptığı paylaşım hayatını değiştiren ve hala daha adı kullanılarak sahte hesaplar açılan Sude Andaş, sessizliğini bozarak yaşadığı mağduriyeti anlattı.
Yaşanan olay sonrasında ölüm tehditlerine ve çevresindeki kendisini tanıyan bazı insanların rahatsız edici bakışlarına maruz kalan ve sosyal medyada tekrardan gündem haline gelen konu sonrasında adeta psikolojisi bozularak, rahatsızlık duyan Sude Andaş, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, adına sahte hesap açılması olayı ile ilgili şikayette bulundu. Yanlış anlaşılması üzerine 3 yıldır ölüm ve tehdit mesajları alan Andaş, adına açılan sahte hesaplar tarafından kendisinin yapmadığı ve yapmış gibi gösterildiği videolardan dolayı sosyal medya üzerinden tehdit, küfür gibi hakaret edici sözlere maruz kaldığını dile getirdi.
Hayvanlara olan sevgisinden bahseden ve hala kedi beslediğini ancak insanların baskı ve tepkisinin kendisini çok rahatsız ettiğini dile getiren Andaş, kedileri sevmek için yanlarına gittiği esnada yapmadığı bir şey yapmış gibi gösteren insanlar yüzünden çekindiğini ve hatta hayvanları severken korktuğunu vurguladı. Sosyal medya platformları üzerinden adına açılan hesaplar hakkında konuşan Andaş, hayvanları çok sevdiğini hiçbir zaman hiçbir canlıya zarar vermediğini belirterek insanlara ‘Sude Andaş’ adına açılan hesaplara inanmamaları konusunda çağrıda bulundu.
Öte yandan, sosyal medya kurbanı olan 20 yaşındaki Sude Andaş hakkında Sakarya Valiliği bir açıklama yaparak olayın genç kadınla bir alakası olmadığını ve Sude Andaş adına birden fazla sahte hesap açıldığını belirtmişti. Sakarya valiliğinden yapılan açıklamada, “05.07.2020 tarihinde ve evvelinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığı ile ilgili paylaşılan görüntüler ile alakalı olarak, Sude Andaş ismiyle yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığı değerlendirilmekte olup; paylaşımları yapan hesapların kullanıcıları ile ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Sude Andaş tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Sude Andaş isimli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmalar Valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir” ifadelerine yer verilmişti.
Çok sayıda tehdit aldım
3 sene önce yaptığı paylaşımın yanlış anlaşılması üzerine sosyal medya kurbanı olan ve daha sonrasında yaşadığı mağduriyeti anlatan Sude Andaş, “3 sene önce 2017 yılında kendi baktığım kedilerden bir tanesini dozer ezdi ve gözü çıktı kedimin. Daha sonrasında bende sosyal medyaya kedimin fotoğrafını paylaştım ve olan olaydan duyduğum üzüntüyü ve en sevdiğim kedi olarak dile getiriyorum. Ondan sonra sosyal medyada kedinin gözünü ben çıkartmışçasına bu durum paylaşılmaya devam etti ve linç yedim. Daha sonra adıma farklı hesaplar açılmaya başlanıyor ve o hesaplarda benim yapmadığım şeyleri, başka hayvanlara işkence ederken fotoğraflar paylaşılıyor. 3 yıl içerisinde telefon numaram yayıldı, tehditler, küfür vs. gibi kelimeler kullanıldı. Çok sayıda tehditler aldım, okuluma geleceklerini söylediler” dedi.
Çevremdeki insanların rahatsız edici bakışlarına maruz kaldım
Yapmadığı bir olay yüzünden çevresindeki birçok insanın rahatsız edici bakış ve konuşmalarına maruz kaldığını aktaran Andaş, “Haberimi okuduktan sonra sınıfımda, listede ismimi gören bazı insanların bana bakış açıları ve benimle konuşma tarzları değişti, tepki aldım. Hiçbir şekilde hocalarım tarafından böyle tepkiler olmasa bile arkadaş çevremden veya okuldaki öğrencilerin rahatsız edici bakışlarına maruz kaldım” diye konuştu.
Bu durumdan mağdurum, açılan hesapların hayatımı etkilemesini istemiyorum
Ad ve soyadının bu şekilde kullanılmasından dolayı ileriye dönük hedefleri ile hayatının etkilenmesini istemediğini söyleyen Sude Andaş, “Ben ileriye dönük gerçekten güzel bir meslek sahibi olacağımı düşünüyorum, ileriye dönük hedeflerim var fakat ad ve soyadım bu şekilde kullanılarak açılan hesapların benim hayatımı etkilesin istemiyorum. 2017’den beri bu olay ile mücadele ediyorum ben. Sakarya Valiliğinden de geçtiğimiz günlerde bu konu ile alakalı bir basın açıklaması yapıldı fakat buna rağmen insanlar tekrardan benim yaptığımı düşünerekten tekrardan hesaplar açarak paylaşımlara devam ediyorlar. Bu durumdan gerçekten çok mağdurum” şeklinde konuştu.
Paylaşım yapan herkes için emniyete şikayette bulundum
Birçok kez tekrarlanan durumdan dolayı yaşadığı mağduriyetin giderilebilmesi için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Andaş, “3 sene önce yaşanan bir olay olduğundan kaynaklı hiçbir şekilde suçumun olmadığı belli bu durumda da ki Emniyet Müdürlüğü ve Valilik açıklamasından da anlaşılacağı gibi. Adıma açılan hesaplar ve haberler olsun bunların kaldırılması ve bunu yapanlar için de şikayet dilekçesinde bulundum. Paylaşım yapan herkes için de şikayette bulunuyorum. İnstagramda açılıyor hesapların çoğu fakat emniyete başvurulduğundan kaynaklı bunu bilen insanlar korkarak kapatıyor hesaplarını. Twitter’a bu durum taşındıktan sonra gündeme geliyorum ve bu bir kez olmadı en az 3 kez daha oldu. Bu durumun mağduriyetini sürekli yaşıyorum ben ve bunun içinde şikayette bulundum her şekilde mağduriyetimin giderilmesi için” ifadelerini kullandı.
Hayvanları seviyorum, hala daha beslediğim kediler var
Hayvanlara olan sevgisinden bahseden ve hala kedi beslediğini ancak insanların baskı ve tepkisinin kendisini çok rahatsız ettiğini dile getiren Sude Andaş, “Ailem her zaman benim destekçim. Hayvanlarla iç içe bir yerde yaşıyorum. Benim beslediğim kediler hala var. Hayvanları gerçekten çok fazla seviyorum. Artık kedilerin yanına yaklaşırken bile yapmadığım bir şeyi yaptım diye gösteren insanlar yüzünden hayvanlara yaklaşırken korkuyorum. Çünkü insanların baskı ve tepkisi beni çok rahatsız ediyor. Sevgim hayvanlara karşı hiçbir zaman bitmiyor fakat bir dokunuş, bir sevme bile insanı rahatsız ediyor çünkü bu olaylardan kaynaklı sürekli aklıma geliyor” dedi.
Lütfen benim adıma açılan hesaplara inanmayın
Kendi adına açılan hesaplara inanılmaması gerektiğini de söyleyen Andaş, “Lütfen benim adıma açılan hesaplara inanmayın, çünkü hiçbiri benim değil. Ben gerçekten hayvanları çok fazla seviyorum, onlar bir canlı ve hepsini çok seviyorum. O yüzden benim adıma açılan hesapların hiçbirine inanmayın, çünkü hiçbiri benim adıma ait değil” diye konuştu.

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