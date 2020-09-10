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Sude'nin adıyla açılan sahte hesaplardan hayvana eziyet videoları şikayeti

DHA

Sude'nin adıyla açılan sahte hesaplardan hayvana eziyet videoları şikayeti


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Sude Andaş (20), sosyal medyada adına açılan ve hayvanlara eziyet videoları paylaşılan sahte hesaplar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, emniyete şikayette bulunup, hesapların kapatılmasını istedi.
Adapazarı'nda yaşayan Sude Andaş, 3 yıl önce sokakta baktığı kedinin ölmesine üzüldüğünü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası yanlış anlaşıldığını, küçük kedilere eziyet ettiği düşünülerek hakkında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. O günden sonra sosyal medya kullanmayı bırakan Sude Andaş, defalarca hem Sakarya Emniyet Müdürlüğü´ne hem de savcılığa giderek ifade verdi. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Sude Andaş, bugün yine adına sahte bir sosyal medya hesabı açıldığını belirtti. Sosyal medyada kısa sürede infial oluşturan hesap nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunan Sude Andaş, "Bu hesapların kapatılması için yardım istiyorum" dedi.
'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM AMA ARTIK YANLARINA GİTMEYE KORKUYORUM'
Sude Andaş hiçbir hesabın kendisine ait olmadığını söyleyerek, "Hiçbir hesap ve paylaşılan fotoğraflar bana ait değil. İnsanlar benim adımı kullanıp prim yapmaya çalışıyorlar ama bana ait değil. Bugün emniyete giderek yine hem hesaplar adına hem de bana hakaret eden kişiler adına şikayette bulundum. Ben gerçekten hayvanları çok seviyorum, yaşadığım yerde de hayvanlar var ama hayvanlara yaklaşmaktan korkuyorum bu durumdan dolayı. 3 senedir bu olay gündeme geldi ama ben 3 yıldır sosyal medya hesabı kullanmıyorum. Hayvanları çok fazla seviyorum ama bu hesaplar ve paylaşımlardan dolayı tepkiler görüyorum. Benim adıma açılan hesapların kapatılmasını ve insanların bunlara inanmamasını istiyorum. İleride çok güzel bir mesleğim olacak ve bunun için çalışıyorum da ama ileride adımın böyle lekelenmesini istemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
TEPKİ TOPLAYAN HESAP KAPATILDI
Bu arada açılan sahte hesapta canlı yayında kedi keseceği belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında sahte hesap açan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sosyal medyada tepkinin büyümesinin ardından bu sahte hesabın kapatıldığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-10 18:26:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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