Sakarya'da maske takmayanlara para cezası, karantina ve kitap okuma uygulaması

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maske takmayan kişilere 3 gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Kaldırım paylaşımında, "Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900´er TL idari para cezası verilmiş. 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-11 10:58:58



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