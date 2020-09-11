Sakarya'da istihdama bin kişilik destek



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, İŞKUR ile 15 özel sektör firması arasında 'İşbaşı Eğitim Programı' sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle bin kişilik istihdam sağlanacak.

Sakarya´da istihdama bin kişilik ilave destek için İŞKUR ile 15 özel sektör firması arasında 'İşbaşı Eğitim Programı' sözleşmesi imzalandı. Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü´nde düzenlenen programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve SGK Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş ile birlikte 15 firmanın yöneticileri katıldı. İŞKUR´un İşbaşı Eğitim Programı ile bin kişinin işe alınmasını sağlayacak 15 firmanın yöneticisine yapılan sözleşme sonrası plaket verildi. Vali Kaldırım ilave istihdama destek veren işverenlere teşekkürlerini iletti. Dünyada ve ülkemizdeki istihdamın yaklaşık yüzde 90´ının özel sektör tarafından sağlandığını ifade eden Vali Kaldırım, özel sektörün yatırım ve istihdam ortamını artıracak her türlü çalışmasının yanında olacaklarını belirterek, "İstihdam, ekonomik ve sosyal hayata pozitif etkilerinin yanında, üretim ve kalkınmanın göstergesidir" dedi.

Tekin Kaya ise, "Uyguladığımız İşbaşı Eğitim Programları ile iş arayanlara ve işverenlere destek olarak ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. İmzaladığımız sözleşme ile 15 gün içerisinde bin iş arayan vatandaşımız işyerlerinde programa başlayarak iş ve meslek sahibi olacaklardır. İşbaşı eğitim programı ile işverenlerimizin işe alacağı işçilerin 6 aya kadar ücretlerini ödemek suretiyle istihdam maliyetlerini düşürüyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Merkez Güven HASBAŞ

2020-09-11 14:17:36



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