Evlatlığı tabancayla vurdu

Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, İlknur C. (47) tartıştığı yıllar önce evlat edindiği Ü.C.´nin (20) tabancayla ateş etmesi sonucu boynundan yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi´nde meydana geldi. İlknur C. ile Ü.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ü.C. tabancasıyla ateş ederek İlknur C.´yi boynundan vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan İlknur C.´yi Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. İlknur C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ü.C. yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-13 11:32:09



