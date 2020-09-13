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Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki eşyalar arasında uyudular

DHA

Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki eşyalar arasında uyudular


Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerinde uyuyarak, yolculuk etti. 
Sakarya D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 AAD 219 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 gencin, eşyalar üzerindeki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Gençler, kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde tehlikeye aldırış etmeden uyuyarak, yolculuk etti. Düşme tehlikesi bulunan gençlerin o anları ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-13 16:02:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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