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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapay Zeka Yaz Okulu 2020 tamamlandı

İHA

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında ve birçok firmanın işbirliğinde Yapay Zeka Yaz Okulu (YAZSUM) 2020 etkinliği tamamlandı.

Yapay Zeka Yaz Okulu 2020 tamamlandı

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında ve birçok firmanın işbirliğinde Yapay Zeka Yaz Okulu (YAZSUM) 2020 etkinliği tamamlandı.
İlki 2017 yılında 500’den fazla katılımcı ile yüz yüze, ikincisi 2018 yılında daha detay konu ve gerçek zamanlı uygulamalar ile düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü 810 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi platformlar kullanılarak 3 bin 500’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte alanlarında 40’dan fazla yetkin öğretim üyeleri ve uzman eğitmenler tarafından seminer ve eğitimler verildi. YAZSUM 2020’de lisans lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere yapay zekanın temelini öğretmek, lisans lisansüstü tez hazırlayanlara ilham olmak ve yeni proje ekiplerinin oluşmasına öncülük etmek amaçlandı.
Etkinlik kapsamında 3 bin 500’den fazla öğrenciye çeşitli oturumlarla toplam 96 saatlik eğitim verildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gültekin Çağıl, etkinlikte oluşan bilgi birikiminin öğrencilere çok faydalı olduğunu, katılımcılara yapılan ankette eğitimin çok verimli geçtiğini gördüklerini ve bir sonraki eğitimin sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek, “Korona virüs sebebiyle hem katılımcılar hem de eğitmenler farklı bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Pandemi süresince çevrimiçi platformların daha verimli kullanılabilmesi için bu alanda üniversiteler yeteneklerini keşfettiler. Burada alt yapıyı oluşturan Sakarya Üniversitesinin, YÖK’ün pandemi süresince uzaktan eğitim platformu kurulumunda da görev alması yeteneklerinin arttığının bir göstergesidir” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Çağıl, etkinlikte A’dan Z’ye kapsamlı eğitimler verildiğini, yapay zeka konusunda hiç bilgi sahibi olmayanların dahi üç günlük eğitim sonunda aklında bir şey oluşacağını, bununla birlikte öğrencilerin teşvik edilmesi ve motivasyon sağlanmasının da amaçlandığını anlattı. Etkinlikte yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve etik, evrişimsel sinir ağları, makine öğrenmesi ve R dili uygulaması, MATLAB ile yapay zeka uygulamaları, Pyhton ile yapay zeka uygulamaları, yapay zekanın sağlık, finans, mühendislik uygulamaları, veri madenciliği, metin madenciliği ile veri görselleştirme konularında yapay zekanın güncel kullanım alanları paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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