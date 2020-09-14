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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da 2 mahallede, muhtar kararıyla karantina uygulanıyor

DHA

Sakarya'da 2 mahallede, muhtar kararıyla karantina uygulanıyor


Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),(DHA) -SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 56 kişinin karantina altında tutulduğu Nuriosmaniye ve Şerefiye mahalleleri, muhtarları tarafından karantinaya alındı. Giriş-çıkışlara kapatılan mahallelerde, çalışanlar dışında evden çıkmak, komşu ve akraba ziyaretine gitmek yasak.
Nuriosmaniye ve Şerefiye Mahalleleri'nde çoğunluğu temaslı 56 kişi, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alındı. Nuriosmaniye Mahallesi Muhtarı Tahsin Kolat da azalar ile yaptığı toplantı sonunda mahalleyi karantina altına aldı. Komşu mahalle Şerefiye Mahallesi´nin halen evinde karantinada olan muhtarı Ali Avcı da azalarıyla kendi mahallesinde karantina ilan etti. 
2 mahalledeki kahvehaneler kapandı, çalışanlar dışındakilerin evden çıkmaları yasaklandı. Komşu-akraba ziyaretlerinin de yasaklandığı mahallelerde, giriş-çıkışa da izin verilmiyor. 
Vatandaşların alınan yasaklara uyduğunu söyleyen Nuriosmaniye Mahallesi Muhtarı Tahsin Kolat, "Pandemi sürecinde ilk başta bizim burada pozitif vakalar görülmüştü. Vakalarda artış var. Bizler de köy sakinleri ve muhtarlık olarak kendi karantinamızı kendimiz uygulama kararı aldık. Dün saat 24.00´ten itibaren bu kararı uyguluyoruz. Kahvehanelerimizde zaten oyunlarımız yasaktı, vatandaşlarımız çay içip birbirlerini görmek için geliyorlardı. Kahvehanelerimiz kapalı, vatandaşlarımız akraba ziyareti yapmıyor. Herkes kendi karantinasını kendi uygularsa hem devletimizin hem sağlık personelimizin işleri kolaylaşmış olur. Bu önlemleri almak bizlerin elinde" diye konuştu.
Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Murat Avcı da "İki mahallede 56 hastamız var. Bu hastaların kimi  negatif ama temaslı olduğu için karantinada. Mahallemize giriş-çıkışları kapattık. Muhtarımız Ali Avcı gerekli yerlerle görüştü, devletimizde bize hizmet getirdi. Dışarıdan gelen misafirleri hastalarımız ve kendi sağlığımız nedeniyle kabul edemiyoruz" dedi.
Ömer Fikret Korkmaz ise "Köyümüzü karantinaya aldık ve giriş-çıkışlar yasaklandı. Dışarıdan misafir kabul etmiyoruz, komşunun komşuya gitmesi bile vatandaşların isteğiyle yasaklandı. Market ihtiyaçlarını sosyal mesafeyi koruyarak evlere kadar götürüyoruz. Sokaklar boş, mecburi olarak işi olan çıkıp hallediyor. Şu an belki kötü olabilir ama ilerleyen zamanda iyi sonuç verecek" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-14 13:28:07

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