Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)-SAKARYA Emniyet Müdürlüğü´nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği´ne bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.´yi (42) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan U.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ancak zanlının sağlık kontrolü sırasında yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-14 15:33:33
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