Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Adapazarı Şirinevler Mahallesi´ndeki Şirinevler Ortaokulu´nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti. Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2020-09-14 16:23:49



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