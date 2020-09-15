Sakarya'da 'Mobil EBA' araçlarıyla çocuklara eğitim verilecek 



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´da internet erişiminde sıkıntı yaşanan kırsal mahallelerdeki çocuklar için mobil araçlar hazırlandı. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler araçlarda eğitim görecek.

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişiminde sıkıntı yaşayan çocuklar için mobil araçlar hazırlandı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü kent genelinde sağlıklı internet erişimi sağlanamayan kırsal mahalleler için 4 adet 'Mobil Tasarım Beceri Atölyesi ve Mobil EBA Noktası' aracı hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş mobil araçların Kaynarca ilçesindeki tanıtımına katıldı. "Mobil Tasarım Beceri Atölyesi ve Mobil EBA Noktası" araçları internete erişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak şekilde dizayn edildi.

Mobil araçlar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 128 noktada 1253 öğrenciye hizmet verecek. Mahalle mahalle dolaşacak araçlar sayesinde öğrenciler otobüslerde ya da otobüsün konumlandığı bölgedeki açık alanda EBA üzerinden eğitimlerine devam edebilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul bahçesinde açılan masalarda ve otobüs içerisinde eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. EBA sistemi üzerinden öğretmenlerle de konuşan Durmuş, müzik atölyesinden yararlanan bir öğrencinin gitar eşliğinde seslendirdiği parçaya eşlik etti. Mobil araçların tanıtım töreni veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

DHA-Eğitim Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-09-15 16:39:26



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