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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da korona virüs denetimleri

İHA

Sakarya’da korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığının 81 ildeki valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Sakarya’da korona virüs tedbirleri ile ilgili denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Covid19 Tedbirleri Denetimleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.
Genelge kapsamında Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren kolluk kuvvetleri, işlek caddeler başta olmak üzere şehir genelinde denetimler başladı. 'Sağlık için hepimiz için' mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde şehir genelinde gerçekleştirilen denetimlerin gün boyu süreceği bildirilirken, tedbirlere uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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