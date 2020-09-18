Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.
TFF 2. Lig´de mücadele eden Sakaryaspor´un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-18 00:13:13
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