Sakaryaspor'da 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYASPOR'da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Futbolcuların tedavilerine başlanıldı.

TFF 2. Lig´de mücadele eden Sakaryaspor´un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sakaryaspor, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-18 00:13:13



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