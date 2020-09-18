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Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)

DHA

Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)


"KUZEY MARMARA OTOYULUNUN 5´İNCİ KESİMİNİ HİZMETE SUNACAĞIZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının Sakarya´nın Akyazı ilçesinde bulunan şantiyesini ziyaret etti. Aralık ayında açılışının yapılması planlanan yol hakkında burada bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "18 yıldır Türkiye´mizin, ülkemizin, karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda yapmış olduğu müthiş gelişmelerden bir tanesi olan projemiz için yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine ülkemiz karayolu için yarın önemli günlerden bir tanesi. Biliyorsunuz çok kısa zaman önce Ankara-Niğde otoyolunu Türkiye´nin en uzun otoyolunu ve bin 230 kilometrelik Edirne´den Şanlıurfa´ya uluslararası otoyol aksının önemli bir kesimini tamamlamıştık. Yarın da 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun 5´inci kesimini tamamlayıp, vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.
`İZMİT OTOYOLUNDAKİ TRAFİK SIKINTISI ORTADAN KALKACAK´
Bakan Karaismailoğlu ulaştırma ve altyapı projelerinin hiç durmadan 18 yıldır devam ettiğini ifade ederek, "Yine hep üzerine çok değerli projeler katarak devam ediyoruz. Tüm ülkemize yayılmış 3 bin civarındaki şantiyemizde vatandaşımızın yaşam kalitesi ve standartlarını yükseltmek için büyük bir özverili ile çalışan bir ulaştırma, altyapı ailesi var. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha büyük projeler ile vatandaşımızın hayatına katkıda bulunacağız. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı´dan başlıyor, Yassıören-Odayeri-Yeni Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yine Mahmutköy´den başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü arası ve yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden Gebze-İzmit´e kadar devam edecek bir aks. Gebze´den 5´inci kesim başlıyor ve yarın açacağımız kesim ile birlikte inşallah İzmit Otoyolundaki trafik sıkıntısı tamamen ortadan kalkacak, tamamen alternatif bir yol meydana gelmiş oluyor." diye konuştu.
`MARMARA BÖLGESİNİ ALTIN KOLYE GİBİ İŞLİYORUZ´
Kuzey Marmara Otoyolunun dünyanın en geniş ve en uzun otoyol tünellerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın ilk en büyük projelerinden bir tanesi. Burada 4 şerit açıklığıyla dünyanın en geniş ve en uzun otoyol tünellerinden bir tanesi. Yarın açacağımız 5´inci kesimde de tünellerin en uzunu var 4 bin 150 metre çift tüp tünel. Yine 4 şeritle birlikte dünyanın en geniş tünellerinden bir tanesi. Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara Bölgesi´ni adeta bir altın kolye gibi işliyoruz. Yarın da bunların bir tanesini inşallah tamamlamış olacağız. Ülkemizin her bir noktasını altın gibi işliyoruz, vatandaşımızı birbiri ile dünya ile buluşturuyoruz. Ulaştırma altyapı projeleri gittiği yerlere hareket getiriyor, canlılık getiriyor. Üretim, istihdamı artırıyor, artı değerler kazandırıyor. İnşallah bu yarın açacağımız kesimde hem zamandan, yakıttan, hem de karbon emisyonunun azaltılmasından çok önemli katkılar olacak milletimize, ülkemize."
Bakan Karaismailoğlu daha sonra kendi kullandığı araca binerek inşaatı devam eden yol üzerinden Kocaeli´ye doğru yola çıktı.
Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU
2020-09-18 18:08:29

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