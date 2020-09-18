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DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti Mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan Ebu Hanzala'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi

İHA

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala’nın cezası kesinleşti Mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan Ebu Hanzala'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti Bayancuk’a, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2017 tarihinde örgütün Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un İstanbul’da olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra Sakarya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Sakarya Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada şüpheli sanık ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Zanlı Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya katılırken sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu. Duruşma başında söz alan sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunurken mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, talebin reddine ve dosyada hüküm kurulmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, sanık Bayancuk’un ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırması talebinde bulundu. Bu kapsamda savunmasını yapan Bayancuk, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, beratını istedi. Duruşma sonunda karar veren mahkeme heyeti, sanık Bayancuk'un ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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