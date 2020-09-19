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Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı Yapılan uygulamada 14 kişiye maske takmadıkları için ceza kesildi

İHA

Huzur uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 15 kişi yakalandı Yapılan uygulamada 14 kişiye maske takmadıkları için ceza kesildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan ‘huzur uygulaması’nda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 şahıs yakalanırken, 14 kişiye de maske takmadıkları için para cezası kesildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ‘huzur uygulaması’ adı altında umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinde masalar arasındaki mesafe, iş yerlerine girişte dezenfektan bulundurulması, uyarı işaretlerinin belli noktalarda yer alması ve alkollü içeceklerin sahte olup olmadığı kontrol edildi. Eş zamanlı olarak girilen 30 iş yerinden 9’unun evraklarının eksik olduğu, 4 iş yerinde kapalı alanda tütün mamullerinin tüketimine izin verildiği ve 3 iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Uygulama sırasında haklarında 15 yıl 8 ay, 11 yıl 8 ay, 5 yıl, 4 yıl, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 10 şahıs da yakalandı. Uygulama sırasında polis ekiplerince 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 14 kişiye maske takmadıkları için para cezası kesildi.

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