Öğrenciler uzun bir aradan sonra öğretmenleriyle ‘yüz yüze’ geliyor Minik öğrenciler, yarın okullarında sıralarıyla buluşacak Sakarya’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için hazırlıklar tamam

Korona virüs sebebiyle uzun bir süre ‘yüz yüze’ eğitimin duraksaması sonrasında milyonlarca öğrenci, uzun bir aradan sonra okullarında sıraları ile buluşacak. Tedbirlerin tamamlandığı Sakarya’da da binlerce öğrenci ilk ders zili ile birlikte 20202021 eğitimöğretim yılına merhaba diyecek.

20202021 eğitimöğretim yılı, yarın başlıyor. Salgın sebebiyle duraksayan ‘yüz yüze’ eğitim sistemi, ilkokul 1’inci sınıf ve okul öncesi ana sınıfları için başlıyor. Yeni eğitimöğretim yılı için, Sakarya’da Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ile eğitimciler, korona virüs tedbirleri kapsamında Başöğretmen Atatürk’ün anıtına çelenk sunacaklar.

Daha sonrasında, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katılımı ile Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda ilköğretim haftası açılış programı düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, salgın sürecinin ilk zamanlarında okulların açılacağı ilk gün için verdiği sözü yerine getirerek teneffüste öğrencilerle birlikte ip atlayacak.

Okulların açılması ve ilköğretim haftasının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Pazartesi günü itibariyle sınıfların çiçek açacağını belirtti. Durmuş, “Uzun bir aradan sonra öğretmenleriyle 'yüz yüze' gelecek çocuklarımızın mutluluğunu yüreğimde duyuyorum. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünün yol göstericiliğinde, öğrenmenin mutluluğu ve öğretmenin huzuruyla yeni bir başlangıç yapacağımız bu günün heyecanı içindeyiz. 21 Eylül mini mini birlerimizin ve okul öncesi miniklerimizin günü. Sabırsızlıkla beklenen, heyecan, telaş ve sevinç karışımı unutulmaz bir gün. 'İlk'okul, ilk öğretmen, yeni arkadaşlar, kitap kokusu, kalem kutusu ve yandaki sıradan gelen o merhaba sorusu: 'Adını yazabiliyor musun?' Bizler, yavrularımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıp elverişli bir öğrenme ortamı oluşturmayı görev bildik. Bize güvenerek evlatlarını emanet eden velilerimize de teşekkür ediyorum. Meraklı gözlerle sıralarınızda otururken 'Öğretmeniiim!' diye havaya kaldırdığınız minik parmaklarınızdan öpüyorum, sevgili çocuklarım. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası'nı kutluyor, 20202021 eğitimöğretim yılının ilimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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