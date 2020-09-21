Akyazı'da Adil Öksüz'ün araziye çanta gömdüğü iddiasıyla kazı çalışması

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz´ün evrak dolu çantayı boş bir araziye gömdüğü iddiasıyla bölgede kazı yapıldı. Kazıda, toprağa gömüldüğü iddia edilen çanta bulunamadı.
Adil Öksüz´ün, Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye içerisinde evrak bulunan çanta gömdüğü iddiasıyla savcılık harekete geçti. İhbar üzerine bölgede belediyenin iş makineleriyle 15 Eylül gününden itibaren 2 gün süren kazı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu toprağa gömüldüğü iddia edilen çantaya ulaşılamadı.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-09-21 12:25:36
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