Sakarya’da binanın 4’üncü katından böyle atlamış 4’üncü kattan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtardı Alkollü kadının kendini boşluğa bıraktığı anlar saniye saniye kaydedildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda binanın 4’üncü katına çıkarak balkondan atlayan kadının hayatını itfaiyenin açtığı hava yastığı kurtarmıştı. Alkollü olduğu öğrenilen kadının binanın 4’üncü katından kendisini boşluğa bıraktığı korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokağı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yeni evlendiği ve olayın olduğu gece alkollü olduğu öğrenilen kadın, binanın 4’üncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kadının balkondan aşağıya atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı.

Alkollü olduğu öğrenilen kadın balkondan bir anda kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın olayı hafif yara ile atlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin bölgede hazır bir şekilde beklediği anda, kadının kendisini boşluğa bıraktığı ve çevredeki vatandaşların çığlıklarının duyulduğu anlar yer aldı. Balkondan aşağıya atlayan kadının, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşme anı görüntülere saniye saniye yansıdı.

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