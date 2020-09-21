4'üncü kattan itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde psikolojik problemleri olan Gülay Ç. (38) alkol aldıktan sonra 4´üncü katın balkonundan itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, geçen ay, Adapazarı Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Gülay Ç. alkol aldıktan sonra balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri balkonun alt tarafında hava yastığı açtı. Bir süre sonra kendini 4´üncü kattan aşağı bırakan Gülay Ç., itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Hafif yaralanan Gülay Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gülay Ç.´nin balkondan hava yastığının üzerine atlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-09-21 18:54:27
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