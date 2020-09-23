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Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu Fabrikada işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken, patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar sokağa döküldü

İHA

Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu Fabrikada işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken, patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar sokağa döküldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Olay, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir nişasta fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden duyuldu. Gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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