Trafoya giren kedi, elektrik kesintisine neden oldu

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde bulunan bir trafoya giren kedi, kısa süreli elektrik kesintisine neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Karasu Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir trafoya kedi girdi. Elektrikler kesilirken, trafodan gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri geldi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, trafonun kapaklarını açtığında telef olan kediyi gördü. Kedinin cansız bedeni trafodan çıkarılırken, yapılan çalışmanın ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2020-09-23 13:17:59



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