9 yıl hapisle aranan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı

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Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya) (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalanırken, evinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 ayrı dosyadan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K.´nin kaldığı evi belirledi. Hendek Yarıca Mahallesi´nde oturan C.K.´nin evine baskın düzenlendi. Baskında C.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-09-24 12:14:31



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