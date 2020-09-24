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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit aileleriyle bir araya geldi

İHA

Vali Çetin Oktay Kaldırım şehit aileleriyle bir araya geldi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aynı binada hizmet veren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesine ziyarette bulundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak tarafından karşılanan Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Dernek Başkanları Erol Demir ve Mustafa Çolak, kendilerine gösterdikleri ilgi ve alaka için üyeleri Vali Kaldırım’a teşekkür ettiler. Her iki dernekte Şehit aileleriyle Gazilerin sıkıntı ve taleplerini de dinleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Tüm Şehitleri, ebediyete intikal eden Gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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