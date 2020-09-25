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Prof. Dr. Ali Erbaş: “Camiler şehrin kalbidir” Prof. Dr. Ali Erbaş açılış program için Sakarya’da Orhan Gazi Camii ve Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni, Erbaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi

İHA

Prof. Dr. Ali Erbaş: “Camiler şehrin kalbidir” Prof. Dr. Ali Erbaş açılış program için Sakarya’da Orhan Gazi Camii ve Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni, Erbaş’ın katılımı ile gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımı ile Sakarya’da Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camii Temel Atma Töreni ile Orhan Gazi Camii açılışı gerçekleştirildi. Törenlerde konuşan Erbaş, “15 aylık hasret bugün bitiyor. Camiler, şehrin kalbidir, Orhan Camii de Sakarya’nın kalbidir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi açılış programına katılmak için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Erenler ilçesinde bulunan 8 derslikli Hafızlık Proje Uygulama Camii Temel Atma Töreni’ne katılan Erbaş, daha sonrasında ise Orhan Gazi Camii açılışına katıldı. 1323’te Adapazarı’nda inşa edilen ve doğal afetlerin yol açtığı zarar nedeni ile zaman içerisinde geçirdiği onarımlarla geçmişin birtakım izlerini bugüne taşıyan Orhan Gazi Camii aslına uygun şekilde yenilendi. Uzun süren restorasyon çalışmaları sonrasında Orhan Gazi Camii, Prof. Dr. Erbaş’ın katıldığı törenle tekrardan ibadete açıldı. İbadete açılan camide Cuma namazını kılan Erbaş, camide hutbeyi de okudu.

Bizim derdimiz bütün mescitlerimizi suffe haline getirmek
Hafızlık Proje Uygulama Camii Temel Atma Töreninde konuşan Erbaş, “Adalet, bilgi, hikmet, bilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir bunlar. Mektep burada, mescit burada birbirinden ayırmak mümkün mü? Bütün mescitlerimizi suffe haline getirmek bizim derdimiz bu, işte burada suffe özelliği taşıyan 8 derslikli bir cami kuruluyor buraya. İçerisinde derslikler olacak, suffe vazifesi yapacak bir faaliyet olacak. İlim, irfan, bilgi, hikmet; medeniyetimizin temelleri bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bizim medeniyetimiz ilme, irfana, hikmete sarıldığı asırlarda dünyaya güzellikler, iyilikler getirdi ve hep böyle olması lazım. Cihana iyilikleri getirmenin başka bir yolu yoktur. Bu ilim, irfan, bilgi ve hikmet ile olur. İlk inen ayetler oku diye başlıyor. Bundan insanlığın alacağı çok büyük bir ders vardır. Bilgi, hikmet anlayışına bizim çok önem vermemiz gerekiyor. İnşallah burada, ilim merkezinde, imam hatip hafızlık, imam hatip proje okulunda ve hemen onun yanındaki camide mescitte İslam medeniyetinin üzerinde yükseldiği bu ilkeler öğretilecek ve bu ilkeleri benimsemiş, hazmetmiş gençler yetişecek. Hem milletimize ülkemize hem de insanlığa faydalı gençler olacaklar” dedi.

Orhan Camii Sakarya’nın kalbidir
Orhan Gazi Camii açılış töreninde konuşan Erbaş, “Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki 15 aylık hasret bugün bitiyor. Camiler, şehirlerin kalbidir. Orhan Camii de Sakarya’nın kalbidir. Çocukluğumuzdan beri bunu yaşayarak bugünlere geldik. Gönlümüz daraldığında şuradan geçerken hemen camiye girer ve namazımızı kılarız, burada bulunduğumuz müddetçe Orhan Camii’nin bu güzel havasını birlikte teneffüs ettik. Eğer ölmek istemiyorsan, ölmez bir eser bırak atasözüne uyarak Orhan Gazi hazretleri işte kendisinin adını ebediyen kıyamete kadar unutulmayacak şekilde bu eseri bırakmış, asırlar geçtikten sonra bugün binlerce insan, yüz binlerce insan burada secde ettiği müddetçe Orhan Gazi’nin ruhuna sevap gidiyor, dualar gönderiyoruz. Bize ibret olsun bugün onların torunları olarak, ecdadımızın torunları olarak eğer insanlığın hayrına bir eser bırakırsak bizlerde kıyamete kadar anılacağız. Camilerimizi biz sadece namaz kılınan yerler olarak kullanmıyoruz, her camimiz bir mekteptir, bir medresedir. Her camimizde, cami dersleri vardır, cemaatimizi davet ediyoruz, namazlardan önce, namazlardan sonra hocalarımızın yaptığı ilmihal ve Kur’an derslerine iştirak edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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