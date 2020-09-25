Serdivan’da korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Serdivan Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Denetimler hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve Hıfzıssıhha personeli ile gerçekleştirilen rutin kontrollerin dışında da habersiz ve anlık denetimlerin yapıldığını ifade ederek özellikle vatandaşların en yoğun olduğu alanlarda ve saatlerde daha da titiz hareket ettiklerini söyledi. Bu kapsamda mahallelerde kurulan semt pazarlarında da hassasiyetle denetimlerin gerçekleştirildiğinin altını çizen Alemdar; sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için pazar esnafının da kendilerine yardımcı olduklarını, bunun da son derece önemli olduğunu belirtti.

Sürecin çok hassas yürütüldüğünü ve asla taviz verilmemesi gerektiğini dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, “Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarının arttığı şu günlerde taviz verirsek vebal altında kalırız. Tüm vatandaşlarımızın da konuya bu bilinçle yaklaştıklarına inanıyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte karşılıklı anlayış ile atlatacağız” dedi.

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