Şarampole uçan araç, ağaçlar sayesinde alt yola düşmekten kurtuldu: 1 yaralı

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA (Sapanca), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran aracın sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Odabaşı yönetimindeki 34 RL 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarında ağaçlara çarptıktan sonra, otoyolun altından geçen yola düşmek üzereyken asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç, düşme ihtimaline karşı itfaiye aracındaki vince bağlandı. Yaralı sürücü Odabaşı araçtan çıkartılıp, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı bir araç sürücüsü, ''Araç önümüzden gidiyordu. Birden sağ taraftaki toprak zemine girdi. Oradan savrulup, ağacı yerinden kopardı. Sonra da alttaki yola düşmeden asılı kaldı'' dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2020-09-26 14:56:34



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