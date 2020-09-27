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Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım istedi, aldığı cevap karşısında şoke oldu Engelli birey, bozulan akülü aracının bir an önce tamir edilmesini istiyor Engelli spor antrenörü Özer Turgut: "Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz" "Bizim değerimiz 50 lira mı? 50 lira için mi 1 hafta bekliyoruz"

İHA

Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım istedi, aldığı cevap karşısında şoke oldu Engelli birey, bozulan akülü aracının bir an önce tamir edilmesini istiyor Engelli spor antrenörü Özer Turgut: "Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz" "Bizim değerimiz 50 lira mı? 50 lira için mi 1 hafta bekliyoruz"

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde spor antrenörü olan engelli birey, bozulan akülü aracının tamir edilmesi için yardım istediği ilçe belediyesinden geri dönüş alamadığı için mağdur oldu. Akülü aracı bozulan ve mağdur olan engelli spor antrenörü Özer Turgut, “Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz, dışarıdaki ihtiyaçlarımı akülü aracım olmadan halledemiyorum” dedi.
Akyazı ilçesi Yahyalı Mahallesi'nde ikamet eden engelli futbol antrenörü Özer Turgut, kas hastası olan ve yüzde 98 engelli olarak akülü araç yardımıyla ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaşadığı ilçede akülü araç bakımı yapan bir yer olmadığından dolayı Akyazı Belediyesi’nden akülü aracının bakımı için yardım isteyen Turgut, aldığı cevap karşısında şoke oldu. Tek bir akülü araç için belediye ekiplerinin Adapazarı’na gitmeyeceklerini ve beklemesi gerektiğini iddia eden Turgut, mağdur olduğunu ve durumun düzeltilebilmesi için yetkililere seslendi.
Akülü aracının bozuk olduğundan antrenörlük görevini bile yapamadığını dile getiren Özer Turgut, akülü aracının hayatını idame ettirmesi için gerekli olduğunu ve bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerektiğini yetkililerden biraz daha duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti. Akülü aracının tamiri için harcanan yakıtın 50 liralık olduğunu belirten Turgut, 'tek bir akülü araç için bakım yaptıramayız' diyen belediye yetkililerine ‘Bizim değerimiz 50 lira mı? 50 lira için mi 4 gün 5 gün bekliyoruz’ diyerek isyan etti.
Akülü aracı bozulduktan sonra belediyeye bildirince ve aldığı cevap karşısında şoke olan engelli birey ve spor antrenörü Özer Turgut, “Kendim Akyazı Hacı Fazlıoğlu Spor Kulübü antrenörüyüm. 8 ile 14 yaş arası 40’a kadar sporcum ver ve futbol eğitimi veriyorum. Kendim bedensel engelliyim, kas hastasıyım ve yüzde 98 engelliyim. Hayatımı tek başıma idame ettiremiyorum. Dışarıdaki ihtiyaçlarımı akülü aracım olmadan halledemiyorum. Akülü aracım yaklaşık bir hafta önce bozuldu. Durumu Akyazı Belediyesi Sosyal Hizmetler birimine müracaat ettik ve aracın durumu hakkında bilgi verdik. Daha sonrasında talep formu doldurmamı söylediler. Formu doldurduktan sonra teslim ettim. Bize tek bir araç için Adapazarı’na gidilmeyeceğini birkaç aracın daha müracaat etmesi gerektiğini söylediler. Yaklaşık 45 gün oldu kimse gelmedi ben de gerekli yeri aradım ve bana tekrardan tek araç için gidilmeyeceğini söylediklerinde ben de size doldurduğum talep formunu iptal edin dedim” dedi.

"Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz"
Yetkililerden bu konular hakkında duyarlı olmalarını isteyen Turgut, “Şimdi burada çok ufak ama çok önemli bir şey var. Burada sağlıklı bir insan için bir hafta on gün çıkmamak çok önemli değil bilir ki on günün sonunda dışarı çıkacak. Ama ben ve benim gibi engelliler için bu durum çok farklı bizler akülü araçlarımız, tekerlekli sandalyelerimiz olmadan birer hiçiz. Bizim bunlar ümidimiz ve hayata kalmak için gereken etkenlerimiz. Yaklaşık bir haftadan beri aracım bozuk bir şey yapamıyorum artı antrenörlük yaptığım için görevimi de yapamıyorum. Bunu söylememde ki amaç benim gibi Akyazı’da veya diğer yerleşim yerlerinde bu sorunu yaşayan vardır. Ben görevli arkadaşların daha duyarlı davranmalarını istiyorum biraz empati yapmalarını istiyorum” diye konuştu.

"Bizim değerimiz 50 lira mı?"
Birde fazla aracın beklenmemesi gerektiğini insanların beklerken mağdur olduğunu belirten Turgut, “Yani Akyazı’dan Adapazarı’na bu aracın gitmesinin yüksek bir maliyet olacağını düşünmüyorum. Bu yakıt en fazla 50 liradır ya biz 50 lira mıyız? 50 lira için mi 4 gün 5 gün bekliyoruz. Yani gerçekten çok üzücü bir durum biraz daha ilgili olmaları gerektiğini düşünüyorum. Akülü aracımın sol motoru bozuldu. Muhtemelen elektrik aksamı ile ilgili bir şey ve bu araçları burada tamir edebilecek bir yer yok. Akyazı Belediyesi bu araçları alıyor Adapazarı’na götürüyor, bakımlarını yaptırıyor. Daha önceki yıllarda verdik yine uzun bir süreç yaşadık. Burada yapılmıyor nerede yapıldığını da bilmiyoruz. O yüzden belediyenin kapısını çalıyoruz. Bunu kendi paramla alacak imkanım yok bizlere bunlar çeşitli yerlerden bağışlanıyor. Bu en son aracımı Adapazarı Sakatlar Derneği bağışladı” ifadelerine yer verdi.

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