SUBÜ’de 12 akademisyenin unvanı değişti

SUBÜ Senato Toplantısı’nda alınan kararla 3 doçent doktor profesör doktor unvanına, 9 doktor öğretim üyesi ise doçent doktor unvanına yükseldi. Unvanı değişen akademisyenlere cübbelerini Rektör Sarıbıyık giydirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Senato Toplantısı Sapanca Park Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda akademik işleyişe yönelik birçok kararın yanı sıra 12 akademisyenin unvan değişikliği de karara bağlandı. Böylelikle 3 akademisyen doçent doktor unvanından profesör doktor unvanına, 9 akademisyen ise doktor öğretim üyesi unvanından doçent doktor unvanına yükseldi. Unvanı değişen akademisyenlere Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından cübbeleri giydirilirdi.

Unvan değişikliği gerçekleşen akademisyenleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Aramıza yeni katılan hocalarımız var. Onları da düzenlediğimiz bu program vesilesiyle tanımak istedik. Zaman zaman uzaktan toplantılar yapıyor, zaman zamanda aramızdaki samimiyeti ve sıcaklığı sürdürmek için bir araya geliyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmadan pandemi süreçlerini de atlatarak öğrencilerimizle buluşacağız. Üniversitemiz her geçen gün üzerine katarak ilerliyor. Siz değerli hocalarımız da çalışmalarınızla buna katkı sağlıyorsunuz. Bugün aslında bunun meyvelerinin alındığı bir gün. Başarılarımızın katlanarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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