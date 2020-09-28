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Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı Satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı

İHA

Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı Satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ile Jandarma İstihbarat bağlı narkotik timleri dün Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama gerçekleştirdi. S.G. isimli şahsın ikamet ettiği evde gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 225 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon anında ise uyuşturucu satın almaya gelen M.A. isimli şahıs satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı. M.A. isimli şahsın olay yerine geldiği araçta yapılan aramalarda da 955 gram kubar esrar ele geçirildi.
Toplam 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildiği operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarmada tamamlanan işlemleri sonrasında mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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