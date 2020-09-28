45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı Yıllar öncesinin tadını ürettiği gofretler ile insanlara sunuyor İşletme sahibi Seyfettin Kısmet: “İnsanların çocukluğunda yediği tadı şuan da yakalayabiliyoruz ve insanlara sunabiliyoruz” Müşteri Anıl Ocak: “Gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı Yıllar öncesinin tadını ürettiği gofretler ile insanlara sunuyor İşletme sahibi Seyfettin Kısmet: “İnsanların çocukluğunda yediği tadı şuan da yakalayabiliyoruz ve insanlara sunabiliyoruz” Müşteri Anıl Ocak: “Gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü”

İHA

45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı Yıllar öncesinin tadını ürettiği gofretler ile insanlara sunuyor İşletme sahibi Seyfettin Kısmet: “İnsanların çocukluğunda yediği tadı şuan da yakalayabiliyoruz ve insanlara sunabiliyoruz” Müşteri Anıl Ocak: “Gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü”

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurduğu üretim yerinde 45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle günlük ev yapımı gofret üreten işletme sahibi Seyfettin Kısmet, “45 yıl öncenin tadını, insanların çocukluğunda yediği tadı şuan da yakalayabiliyoruz ve insanlara sunabiliyoruz” dedi.
Uzun yıllar birçok firmada pazarlamacı ve üst düzey yöneticilik yapan ve pazarlama müdürlüğü yaptığı esnada tanıştığı gofret üreticisinin verdiği özel tarifle hayatı değişen Seyfettin Kısmet, 45 yıllık kalıplarla günlük ev yapımı gofret üretimine başladı. Pazarlamacılıktan üreticiliğe geçiş yapan Kısmet, pazarlamacılık yaptığı dönemlerde batmakta olan bir üreticinin ürününü pazarlayarak firmayı batmaktan kurtardığını belirtti. İşletme sahibi, batmak üzere olan firmayı kurtaran Seyfettin Kısmet’e dedesinden kalma ev yapımı gofret reçetesini ve 45 yıllık kalıp makinelerini hediye etti.
Pazarlama şirketi için Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurduğu ofisi reçeteyi aldıktan sonra üretim tesisine çevirdiğini söyleyen Kısmet, 45 yıllık kalıplarla günlük ev yapımı gofret üretimine başladı. Ürettiği gofretlerin, tüketiciyi çocukluk yıllarına götürdüğünü belirten Seyfettin Kısmet, ürünleri günlük olarak ürettiğini ve üretilen gofretlerin gün içerisinde tükendiğini dile getirdi. 45 yıllık kalıplarla üretim yapan Kısmet’in amacı ise insanlara çocukluklarında bakkallarda satılan tadın aynısını sunabilmek.

Bu benim için insanların tadına baktığında beğeneceği beğendiğinde de mutlu olacağım bir işti
Pazarlamacılıktan üreticiliğe geçiş yapan ve firmanın verdiği reçete ile hayatı değişen işletme sahibi Seyfettin Kısmet, “2018 yılının Eylül ayında pazarlamacılık işini bitirme kararı aldım ve kendime göre ufak tefek emeklilik planlarım vardı. Pazarlama şirketi ile çalıştığım dönemde marketler ile bir ürün tedariki konusunda görüşme yaptık, bizden el yapımı gofret istediler. Bende tanıdıklarıma sordum, araştırdım ve Konya’da bu işi yapan bir firma buldum. Market ile firma arasında iletişim kurdum. Onlar satıştan memnun oldu, üretici firma üretip verdiğine memnun oldu. Ama üretici firmanın sıkıntılı bir süreciymiş, böyle yüklü bir miktarda siparişi alınca döndü bana dedi ki bana güzellik yaptın ve bende sana teşekkür etmek için 45 yıllık makineler ile özel bir üretim yapma fırsatı vereceğim. Gitti gerekli ürünler ve makinaları tedarik etti, böyle bir tesise sahip olmamı sağladı. Ben bir pazarlama şirketiyim, bir taraftan o fabrika üretimini yapıyor ve bende onu satıyorum. Farklı firmaların ürünlerini de alıp Türkiye’ye satıyorum bu benim için insanların tadına baktığında beğeneceği beğendiğinde de mutlu olacağım bir işti” dedi.

Günde 400 paket üretim yapıyorum günlük 400 paket satış yapıyorum
Günde ürettiği kadar satış yapan ve 45 yıl öncenin tadını günümüze yansıttığını, insanların çocukluğundaki tadı günümüzde yakalayabildiğini belirten Kısmet, “Bu iş öyle bir noktaya geldi ki günde 400 paket üretim yapıyorum günlük 400 paket satış yapıyorum. Hatta talebin fazla olduğunu görünce de Adapazarı’na da yeni bir şube açtım. Burada aslında verimliliği sağlamak adına bazen otomasyona geçiliyor. Ama o da ürün standartlarında beklentilere cevap vermiyor. Bizi farklı yapan 45 yıl öncenin tadını, insanların çocukluğunda yediği tadı yakalayabiliyor olmamız. Bunun için de insan odaklı, işçilik odaklı, elektrikli tostlarla bu işi yapıyor olmak buda beni hiç korkutmuyor açıkçası çünkü yaptığımız ürünün tadına baktığımda bir satıcı olarak bu işin olacağını önceden görmüştüm zaten. Normalde ürünün bir yıllık raf ömrü var aslında ama bizim derdimiz ürünün aynı tatlarla hemen ertesi gün, aynı gün insanların diline ulaşması bunun aslında üretim bandı zorunlu olmadığı için aynı satışı yapamazsam üretime ara veriyorum gün içinde ürettiklerin tükenince tekrardan üretim yapıyorum” diye konuştu.

Ben çocukluğumda ki tadı yakaladım diyen insanlara gerçekten ayıp etmiş olurum
İnsanların çocukluğundaki tadı veren ve bu tadı değiştirmeyi düşünmediğini belirten Kısmet, “Bu tarifi değiştirmeyi asla düşünmedim ve düşünmüyorum çünkü ben çocukluğumda ki tadı yakaladım diyen insanlara gerçekten ayıp etmiş olurum. Ürünler tamamen elde üretildiği için değiştirmeyi düşünmüyorum zaten değiştirmeyi düşünsem Türkiye’de bunu tam otomasyonlusunu, en iyisini yapan bir sürü şirket var. Biz bu tadı verelim, insanlara da bu beğeniyi verelim yeter” şeklinde konuştu.

Geçmişe yönelik tatları, özledikleri tatları fark ediyorlar
Ürettikleri gofretleri sadece üretim yerinden değil internet üzerinden de alınabileceğini dile getiren Kısmet, “Özel bir ürün yaparsınız ülkemiz de insanlar o ürünü fark ediyorlar. Geçmişe yönelik tatları, özledikleri tatları fark ediyorlar ve o teveccühü görüyorsunuz. Şuana kadar da gerek internet ortamında gerekse burada yüz yüz yüze görüşmelerde aldığımız tepkiler sadece yüz ifadeleriyle değil vücutlarıyla, mimikleriyle bile artık insanlar tepki veriyor ve o beğeniyi görüyoruz. Aslında benim yaş gurubum 50’li yaşlar bu yaş gurubundaki yaşlar çocukluğundaki tatlar diye bu gofreti arıyorlar ama şu anda internet ortamında ki ürünün görsellerini paylaştığımızda gençlerimizin de böyle özel bir tadın peşinden koştuklarını gördük. Hatta annelerine direkt buradan kargoladıklarını da gördük” ifadelerini kullandı.

Çocukluklarındaki tadı buradan bulabiliyorlar
Kısmet, “Çocukluklarındaki tadı buradan da bulabiliyorlar ve bize internetten ulaştıkları zaman evlerine de göndere biliyoruz. Biz bu dükkanın resmi açılışını yapmadan dedik ki iş yerini açtık bura da bir pazar yeri de var kapının önüne açalım insanlara da ikram edelim ama satış yapmayalım. O gün tadım yaptıkları zaman, ürünü insanlara sunduğumuz zaman neredeyse bizi döveceklerdi. Şirket resmi olarak açılmadı satış yapamıyoruz dediğimiz de ‘ben bu tadı buldum ve bu ürünü almadan bura dan gitmeyeceğim’ diyen çok insan oldu. Herkes geçmişe dair bir tadı kurtarsa mesela ben bu tat için elimden geleni yaptım ve belli bir ölçüde kurtara bildiğimizi düşünüyorum. Her üretici geçmişe ait bu tatlardan bize bu imkanı verse geçmişteki tatlarımızı kaybetmeden geçmişe yönelik tatlarımızı portföyümüzde tutacağımızı düşünüyorum” dedi.

Gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü
Gofretin lezzetini beğendiğini aktaran ve dükkanın önünden her geçişinde gofret alarak eve götürdüğünü ifade eden Anıl Ocak, “Ben ilk gördüğümde çok şaşırdım, bu gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü. Daha sonra buradan her geçişimde almaya başladım, evde kardeşlerim de beğendi ve bende gayet beğendim lezzetini. Eve giderken alıyorum, benim çocukluğumda yaşadığım tadı kardeşlerime de tattırmak istiyorum. Gayet memnunum tadından, güzel bir iş başarmışlar, beni de çok mutlu etti böyle bir tat” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya´da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 10 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Sakarya´da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 10 kilo ...
Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı Satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele ...
Kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı Kaza sonrasında iki kişi ise aracın plakalarını söktü
YEREL HABERLER Kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak kayıplara ...
Sakarya'da anız yangınları
YEREL HABERLER Sakarya'da anız yangınları
Sakarya'da anız yangınları
YEREL HABERLER Sakarya'da anız yangınları
Sakarya’da anız yangını dumanları şehri kapladı İtfaiyenin anız yangını mesaisi Şehrin birçok farklı bölgesindeki anız yangınlarında yüzlerce hektar alan küle döndü
YEREL HABERLER Sakarya’da anız yangını dumanları şehri ...
Taksici, takı dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Taksici, takı dolu çantayı sahibine teslim etti
Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
SUBÜ’de 12 akademisyenin unvanı değişti
YEREL HABERLER SUBÜ’de 12 akademisyenin unvanı değişti
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu Taksici Olcay Tursun, aracında unutulan çantayı sahiplerine teslim etti 5 dakika içerisinde takıları sahiplerine ulaştırarak örnek davranış sergiledi
YEREL HABERLER Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı ...
Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım istedi, aldığı cevap karşısında şoke oldu Engelli birey, bozulan akülü aracının bir an önce tamir edilmesini istiyor Engelli spor antrenörü Özer Turgut: "Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz" "Bizim değerimiz 50 lira mı? 50 lira için mi 1 hafta bekliyoruz"
YEREL HABERLER Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım ...
Sakarya Üniversitesi uzmanları: “Marmara Denizi’ndeki deprem Silivri depreminin artçısı olabilir”
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi uzmanları: “Marmara Denizi’ndeki ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Eyüpspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Eyüpspor: 1
Sağlık çalışanına saldıran 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanına saldıran 5 şüpheli yakalandı
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm ...
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
Şarampole uçan araç, ağaçlar sayesinde alt yola düşmekten kurtuldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole uçan araç, ağaçlar sayesinde alt yola ...
TEM otoyolunda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM otoyolunda kontrolden çıkan araç şarampole ...
Düzce’de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya’da yakalandı Olası bir baskın için evinde gizli kaçış yeri yaptı Yakalanan kayınpeder Düzce ekiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Düzce’de damadını vuran cinayet zanlısı Sakarya’da ...
Damadını öldürmekten aranıyordu, arkadaşlarıyla alkol alırken yakalandı
YEREL HABERLER Damadını öldürmekten aranıyordu, arkadaşlarıyla alkol ...
Damadını öldürmekten aranıyordu, arkadaşlarıyla alkol alırken yakalandı
YEREL HABERLER Damadını öldürmekten aranıyordu, arkadaşlarıyla alkol ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X